Европейский союз оказался в заложниках оголтелой политики прибалтийских государств и Польши. Такое мнение высказал во вторник, 7 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля скептически высказался о внешнеполитическом курсе Евросоюза, на который оказывают непосредственное воздействие страны Балтии и официальная Польша.

По мнению Дмитрия Пескова, зависимость Брюсселя от пресловутой оголтелой политики Варшавы и прибалтийских стран налицо — это "действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется", сообщает РИА Новости.

Комментарий Пескова последовал за жалобой бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на то, что Польша и прибалтийские государства саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией. В конечном счете "это не осуществилось".

При этом из балтийских государств продолжаются высказывания и шаги антироссийской направленности. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россию не удастся остановить сладкими словами — только силой. Он подчеркнул, что "Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают", говоря о российской специальной военной операции.