Одинокая Елена Захарова: "Для счастья женщине все-таки нужен любимый человек"

2 ноября Елена Захарова отметит круглую дату. Популярной актрисе исполнится 50 лет, но кто даст?! Артистка много работает, ведет активный образ жизни, путешествует, мотается по гастролям. Ее график расписан на месяцы вперед. Более того, Елена успевает заниматься воспитанием семилетней дочери Майи. Да и сама Захарова не скрывает, что не ощущает себя на 50 лет.

"Возраст — не главное. Главное — как человек себя ощущает. А ощущаю я себя замечательно. Поддерживаю тело в хорошей физической форме, слежу за собой", - сообщила Захарова.

Елена действительно выглядит гораздо моложе своих лет. Причем, подчеркивает актриса, она не прибегает ни к каким радикальным методам, чтобы сохранить красоту. Ложиться под нож пластического хирурга Захарова категорически не хочет. Да и делать "уколы красоты" у нее тоже нет желания. Елена принимает себя такой, какая есть.

"Да, когда я улыбаюсь, у меня есть морщины, ну и что? Я прожила почти 50 лет, смеялась и плакала, работала лицом на сцене и перед камерой — было бы странно, если бы моя кожа осталась идеально гладкой. Я люблю свое живое лицо: мне нравится морщить лоб и смеяться, не чувствуя при этом, как вколотый мне под кожу ботокс сковывает мою мимику", - заявила актриса.

Что касается личной жизни, то в прошлом году Елена Захарова признавалась, что ее сердце свободно. Сейчас, по словам актрисы, ничего не изменилось. Она сделала вывод, что много работает, занимается ребенком, поэтому у нее не остается времени на личную жизнь.

"Для счастья женщине все-таки нужен рядом любимый человек. И хоть я и самодостаточна и перманентно занята работой и ребенком, пора уже начинать больше думать и о себе самой", - заключила артистка.

Елена Захарова высказала уверенность, что обязательно встретит того, ради кого она освободит время и подумает о перестановке приоритетов. Актриса даже предположила, что пора начинать смотреть по сторонам, а то вдруг она кого-то не замечает, передает lady.mail.ru.