Путин принимает поздравления с днем рождения от зарубежных лидеров

Владимир Путин 7 октября проводит серию международных телефонных разговоров. Лидеры зарубежных государств поздравляют российского президента с днем рождения.

Одними из первых это сделали главы Беларуси и КНДР. Александр Лукашенко отметил: с именем Путина россияне связывают успехи в экономике и социальной сфере, рост авторитета страны на международной арене. А товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность в вечной дружбе Пхеньяна с Москвой.

С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Путин обсудил и двусторонние отношения. В Кремле состоявшийся разговор назвали важным. Крепкого здоровья пожелал российскому лидеру президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Милорад Додик отметил важность дружеских отношений двух стран.