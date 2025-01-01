Указ президента России об ускоренном порядке приватизации государственного имущества был подписан на фоне враждебных действий европейских государств и целого набора санкций США. Такое заявление сделал во вторник, 7 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля дал пояснения в связи с президентским указом "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Подчеркивалось, что этот документ подписан в целях обеспечения безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

Как пояснил Песков, Россия будет защищать свои интересы и использовать весь возможный юридический инструментарий — особенно в случае, если Запад решится на конфискацию российских активов, заблокированных в рамках санкций.

Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать национализации западных компаний в России, пресс-секретарь президента заявил, что наше государство "принимает те меры, которые считает необходимыми для обеспечения своих интересов", сообщает "Интерфакс".

Годом ранее директор департамента экономического сотрудничества российского Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский отмечал, что пока речь о национализации в России активов ушедших западных компаний не идет. Дипломат подчеркивал, что это доказывает ответственный подход российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран.

В то же время в Крыму в начале 2025 года решили национализировать еще свыше 700 объектов, принадлежавших украинским олигархам и другим пособникам киевского режима: крупные предприятия, коттеджи и отели. Вырученные от продажи новой собственности средства направят на поддержку участников специальной военной операции и их семей.