Американский лидер Дональд Трамп не оставляет надежд получить Нобелевскую премию мира — даже ценой поставок вооружений киевскому режиму. Такое заявление сделал во вторник, 7 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю", о чем свидетельствует его риторика по вопросу передаче Киеву ракет Tomahawk ("Томагавк"). Медведев напомнил, что президент Соединенных Штатов заявил: "Я решил поставить (ракеты Украине), но хочу сначала узнать, что они с ними сделают".

Российский зампред саркастично отметил, что намерения киевского режима и так ясны: "Ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве". По мнению Медведева, "даже президенту США такое должно быть ясно".

Тем временем Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству, пишет, что Соединенные Штаты не торопятся выполнять просьбы Киева о "Томагавках", потому что боятся утратить контроль над этим оружием. Собеседники портала утверждают, что в Вашингтоне опасаются, что не смогут контролировать Tomahawk в руках украинских военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что передача ВСУ любого оружия не изменит положение на фронте и ход российской спецоперации, хотя "это стало бы серьезным витком эскалации".