Россия опровергла планы размещения военных баз в Афганистане

Россия не вынашивает планов по размещению своих военных баз и воинского контингента на территории Афганистана. С таким заявлением выступил во вторник, 7 октября, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Как напомнил дипломат, российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже вносил ясность в эту тему, заявив, что Москва "выступает категорически против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах".

Кабулов заверил, что у российских властей "таких планов и намерений нет и не было". Это заявление, как сообщает РИА Новости, прозвучало во время "московского формата" консультаций. Его участники назвали неприемлемыми попытки отдельных стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности.

В июле Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан после смены власти в этом государстве. Введенный талибами флаг Афганистана впервые вывесили над посольством в Москве — там обосновался новый посол исламского эмирата в России Гуль Хасан.

Российская сторона продолжает налаживать и укреплять связи с афганскими властями по другим направлениям — в том числе социальным. В сентябре Россия направила гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Оказать поддержку поручил российский лидер Владимир Путин.