Диброву предупредили насчет Товстика: эти отношения могут ее разрушить

Недавно популярный ведущий Дмитрий Дибров оформил развод с четвертой женой Полиной. Оказалось, что молодая красавица увлеклась, соседом, другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Тот тоже полюбил супругу шоумена и даже оставил жену Елену с шестью детьми. Пикантным обстоятельством стало то, что Полина и Елена одно время дружили, жена известного ведущего даже стала крестной матерью одного из ее детей.

В результате в СМИ разгорелся скандал, шумиха не утихает до сих пор, хотя и Дибровы и Товстики развелись. И если Полина и Дмитрий сумели обо всем тихо и мирно договориться, то у Романа и Елены впереди, по слухам, кровопролитная битва за имущество и детей.

После расставания Елена покинула Россию и отправилась в Дубай делать новую грудь, а Полина якобы проводит время в Италии с Романом.

Меж тем звезда шоу "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос предупредила Диброву относительно ее отношений с Товстиком. "Этот брак и эти отношения для Полины могут быть чересчур напряженными, даже разрушающими. Но не в романтическом смысле. Ее энергии будут истощены, скажем так, борьбой за стабильность. Эта пара всегда будет находиться под прицелом общественного внимания, к ним будут прикованы все взгляды, и это будет отнимать очень много сил — именно у женщины", - сообщила Райдос для "7 Дней".

При этом она отметила, что отношения Романа и Полины имеют все шансы на успех и серьезное развитие вплоть до брака и рождения ребенка. Отметим, что на двоих у Товстика и Дибровой девять детей.