Италия как организатор и принимающая сторона XXV зимних Олимпийских игр, запланированных на февраль 2026 года, предложит Организации Объединенных Наций установить всеобщее перемирие на врем проведения соревнований.

Как отметил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, итальянские власти выступают "за мир, развитие и рост". С учетом предстоящей Олимпиады "представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток", сообщает ANSA.

Россия не раз пыталась установить перемирие в боях с Украиной — например, на время празднования православными христианами Пасхи. Однако киевский режим соблюдать его не стремится. В июле Москва предложила Киеву вернуться к коротким гуманитарным паузам длительностью по 24-48 часов, чтобы можно было забрать с поля боя своих раненых сослуживцев и тела убитых. Ответ на эту инициативу не последовал.

В августе Кремль опроверг слухи о якобы достижении соглашения по воздушному перемирию между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил при этом, что наше государство сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по мирному урегулированию.