Взрыв прогремел у канцелярии подавшего в отставку премьера Лекорню в Париже

Грузовой автомобиль загорелся возле канцелярии подавшего в отставку премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню центре Парижа. Через некоторое время раздался мощный взрыв, сообщает Independent.

По словам очевидцев, они слышали три взрыва возле отеля Matignon, где Себастьен Лекорну должен был провести совещание после своей отставки. На фотографиях с места происшествия видно, как горит фургон. Местные СМИ сообщили, что пожар был локализован, огонь не распространился на какие-либо окружающие здания.

Полиция предположила, что в машине находились газовые баллоны. Однако пожарные выяснили, что источник взрыва – небольшие аэрозольные баллончики, а не газ. Пожарный сообщил журналистам, что возгорание произошло из-за механической неисправности оборудования компании.

Лекорню подал в отставку через день после назначения своих министров и всего через 27 дней пребывания на этом посту. Бывший министр обороны должен был выступить со своим программным заявлением в Национальном собрании во вторник. Отставка Лекорню делает это правительство самым недолговечным в Пятой республике: он стал пятым премьер-министром, подавшим в отставку за последние два года.