Дочь Успенской Татьяна Плаксина выставила напоказ округлившийся живот

Любовь Успенская весной призналась, что у ее дочери Татьяны Плаксиной появился жених. Он занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем. Никите 27 лет, у него есть сын. И королева шансона, и ее наследница были в восторге от парня. Но внезапно Татьяна оборвала отношения с ним.

Поговаривают, что между Любовью Залмановной и избранником ее дочери произошел конфликт. Певица объявила, что такой зять ей не нужен. "Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего", — отрезала певица.

Тем удивительнее подписчикам было увидеть на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Татьяны Плаксиной свежую фотографию, на которой единственная наследница Любови Успенской предстала с округлившимся животом. Теперь интернет-пользователи теряются в догадках: это такой неудачный ракурс выбрала Татьяна или действительно скоро станет мамой.

Отметим, что "королева шансона" давно уже мечтает стать бабушкой. В разговоре с журналистами Любовь успенская признавалась, что нянчить внука это ее заветное желание.