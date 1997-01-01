После чудовищной выходки Меган принца умоляют вернуться в Лондон с детьми: "Гарри, ты совершил огромную ошибку, женившись на этой женщине"

Меган Маркл одним махом загубила все попытки Гарри примириться с семьей. Герцогиня Сассекская опубликовала кощунственное видео, которое уже прозвали "адским посланием для Виндзоров".

Первая поездка Меган в одиночку в Европу в качестве герцогини Сассекской обернулась скандалом. С самого начала было ясно, что жена принца Гарри что-то задумала, ведь Маркл выбрала для визита в Париж — город, который больше всего любила принцесса Диана, и, где она умерла.

"Или это была просто случайность, что после того, как Меган посетила показ Balenciaga, она сняла, а затем опубликовала в социальных сетях, как возвращается в отель? Ночное путешествие с шофером вдоль Сены и маршрут, параллельный тому, который Диана проехала на другом берегу реки в ночь аварии, что унесла ее жизнь… Почему из всех бесчисленных пятизвездочных роскошных отелей в Париже Меган решила остановиться в отеле Plaza Athenee всего в четырех минутах от туннеля Pont de l'Alma, где разбилась машина Дианы? Все эти вопросы заставляют нас задуматься, была ли поездка Меган в Париж попыткой вызвать сравнения со свекровью, чтобы каким-то обманным образом зарекомендовать себя как наследница Дианы", — задается вопросом королевский биограф Daily Mail Аманда Плателл.

Миллионам людей по всему миру, которые оплакивают Диану, видео герцогини напомнило о ночи 1997 года. Если это было просто совпадение, то куда же смотрела команда помощников Меган? Даже самый неопытный пиарщик не допустил бы подобного, ведь с самого начала было понятно, что такую провокацию народ не оставит без внимания.

Тысячи людей осудили выходку Маркл. Принца Гарри умоляют перестать прятаться за розовыми очками и трезво взглянуть на женщину, что находится рядом с ним. Тысячи британцев пишут комментарии под статьей Daily Mail и в соцсетях, призывая младшего сына короля забрать детей и первым же рейсом вернуться в Лондон. Мол, если этого не сделать, Меган со своим чудовищным стремлением стать второй Дианой погубит психику Лилибет и Арчи.

"Гарри нужно собрать чемоданы, сесть с детьми на частный самолет и лететь домой в Лондон. Его отец будет приветствовать их с распростертыми объятиями. Пора смотреть фактам в лицо, Гарри, ты совершил огромную ошибку, женившись на этой женщине и отказав своим детям в семье", — гласит один из самых популярных комментариев в Сети.