Резкое похолодание придет в Москву в ближайшие выходные

В субботу и воскресенье 11-12 октября в Москву и Московскую область придет ощутимое похолодание. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как уточнила эксперт в комментарии RT, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт с октябрьским дождем. Из-за этого температура воздуха опустится до двух-семи градусов с нынешних 12-14 градусов.

В течение текущей рабочей недели осадки не прогнозируются за исключением незначительных дождей, но грядущий холодный фронт принесет с собой настоящий октябрьский дождь, предупредила Позднякова.

Тем временем столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что вечером вторника, 7 октября, до утра среды, 8 октября, в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Автомобилистов просят уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных маневров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что водителям в Москве и Подмосковье можно не переживать о переобувке автомобилей до 20 октября. Лишь после этой даты рекомендуется внимательно следить за прогнозом погоды — менять летнюю резину на зимнюю необходимо при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже пяти-семи градусов.