На юге России началось нашествие мраморных клопов

В южных регионах страны - нашествие мраморных клопов. Больше всех досталось Кубани - полчища насекомых атакуют территорию от Апшерона до Сочи. Садовый вредитель мигрировал в Россию из Азии более 10 лет назад, но именно сейчас его популяция резко выросла. Клопами облеплено всё вокруг, пробираются они и внутрь жилых помещений. Какой-либо угрозы человеку это не несет. Но вот пахнет просто ужасно.

Коричнево-мраморные клопы открыли сезон. Атакуют везде, спрятаться от них невозможно. Держат в осаде стены домов, дворовые постройки. Они, не стесняясь, забираются в квартиры, в автомобили. Причина такой активности - объясняют учёные - в том, что насекомые заблаговременно ищут места для зимовки.

Коричнево-мраморные клопы вообще гости заморские - из Юго-Восточной Азии. Сначала покорили Северную Америку и Европу. А за последние годы отлично адаптировались и в южных регионах России.

"Этот вид в силу того, что он такой инвазивный, то есть он извне пришёл, он не имеет каких-то естественных врагов. И в общем-то ничто не мешает ему размножаться у нас на территории страны", - отметил Константин Китаев, энтомолог, генетик.

Мраморные клопы не опасны, людей не жалят и не кусают, разве что вид и запах довольно неприятны. В России тем не менее они объявлены карантинным видом.

"Это вредитель сельхозпродукции, то есть он несёт прямую опасность плодовым, овощным культурам, ну и также зеленым насаждениям в принципе причиняет ущерб, поэтому и осуществляется химическая обработка зеленых насаждений в целом", - рассказал Вадим Томшин, исполняющий обязанности директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи.

В этом году в Сочи было выявлено 15 очагов зимовки коричнево-мраморного клопа, все они ликвидированы. В разных районах города сейчас - очередной этап обработки деревьев и кустарников специальными химикатами. Технология разработана совместно с Субтропическим научным центром, чтобы не навредить растениям. Но вести борьбу с мраморными клопами - считают ученые - лучше везде и всем миром, на каждом приусадебном участке. Рекомендуют использовать феромонные ловушки и механическую обработку.

Можно собирать и вручную. Любые ловушки потом советуют обязательно сжигать. И в этот опасный период внимательно проверять в домах все щели, чтобы не дать мраморным клопам ни малейшего шанса в следующем году устроить новое нашествие.