Украинский дрон атаковал Нововоронежскую АЭС

Ударный беспилотник ВСУ в ночь на 7 октября столкнулся с градирней энергоблока №6 Нововоронежской АЭС в Воронежской области. В результате детонации на сооружении остался темный след, однако разрушений и пострадавших нет.

По данным Росэнергоатома, станция работает в штатном режиме. радиационный фон на промышленной площадке и в окрестностях – на естественных природных значениях. На место прибыли правоохранительные органы, АЭС продолжает обеспечивать электроэнергией регион и работает без сбоев.

В результате детального обследования градирни, атакованной БПЛА, специалисты АЭС не выявили серьезных повреждений. По данным Минобороны, ночью над Воронежской областью были ликвидированы 18 украинских беспилотников.