На Западе разоблачили блеф НАТО в отношении Украины

Размещение войск НАТО на Украине будет означать прямое вмешательство альянса в конфликт с Россией. Следовательно, заявления лидеров европейских стран о готовности направить воинский контингент на Украину в рамках гарантий коллективной обороны по образцу 5-й статьи Устава НАТО не заслуживают доверия и нереалистичны, пишет Foreign Affairs.

Издание характеризует эти высказывания как браваду и иллюзии. Союзники по блоку как в последние годы, так и сейчас упорно отказываются от военного столкновения с Россией. Поэтому Киеву не следует рассчитывать на отправку каких-либо войск со стороны США и Европы.

Американский лидер Дональд Трамп ранее отмечал, что гарантии безопасности для Украины не могут включать обязательства по защите со стороны НАТО. По словам президента США, будет "какая-то форма безопасности". Трамп добавил, что в основном безопасность Киева должны гарантировать европейские страны.