Ксения Алферова показала свою 103-летнюю красавицу-бабушку и народ ахнул

Ксения Алферова очень ценит свою семью. Артистка часто навещает любимую бабушку и старается сделать все, чтобы та жила в комфорте.

Самую пожилую женщину среди Алферовых зовут Ксения Архиповна. Несмотря на свои 103 года, она сохраняет оптимизм и бодрость духа, а еще остается настоящей леди, которая успевает прихорашиваться и следить за собой.

На своей странице в соцсети Ксения Алферова разместила трогательный ролик, на котором ее бабушка рассуждает о жизни. Ксения Архиповна говорит, что любить жить.

"Моя бабуля (Ксения Архиповна Алферова) в ее 103 вторит более юному профессору Преображенскому! Жить ей очень нравится, но не спеша! Вам тоже торопиться не советую, а то есть вероятность того, что за суетой будней и в погоне за материальным, жизнь пропустите! Обнимаем и радостной жизни желаем!" — подписала кадры актриса.

Поклонники Алферовых пришли в восторг. Все хвалят Ксению Архиповну, желают ей долгих лет жизни и просто умиляются ее внешности, ведь в таком возрасте женщина выглядит очень стильно с длинными волосами, собранными в пучок и черно-белом джемпере — никаких "старушечьих" халатов или короткой стрижки у Ксении Архиповны вы не найдете.

"Какой ясный хороший ум у бабушки 103 года! Чудесная бабушка!"; "Какая красивая, светлая женщина в 103 года. Здоровья вам"; "Здоровья и долголетия этой красивой женщине во всех проявлениях!"; "Красавице и мудрой женщине долгие, благие лета! Очарование! Благодарю за прекрасные минуты!" — пишут в комментариях пользователи Сети.

Отметим, что все женщины семейства Алферовых сохраняют молодость и элегантность на долгие годы. Мама Ксении, 74-летняя Ирина Алферова, также отлично выглядит, и мало кто верит, что ей уже восьмой десяток.