Климов: Трамп пытается повысить ставки

Готов ли президент США поставить Украине ракеты "Томагавк"? Или его слова - лишь попытка оказать психологическое давление на Россию? Какой ответ в случае передачи оружия могла бы дать наша страна? И возможны ли в ближайшее время между Москвой и Вашингтоном переговоры по вопросам стратегической безопасности?

На эти и другие слова в программе "События. 25-й час" ответил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

"Трамп - игрок. Он пытается повысить ставки. Правда, не всегда понимая, к чему это приведет. Путин же, выступая на "Валдае", довольно подробно говорил на эту тему. "Томагавки" без прямого участия американцев работать не могут. И наши отношения с США это точно не улучшит. А на итоги СВО это оружие не повлияет", - отметил эксперт.

