Путин обсудил с Лукашенко международную повестку

Международная повестка и отношения двух стран стали темами разговора президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого".

По данным близкого к белорусскому лидеру канала, Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения. Кроме того, российский и белорусский лидеры обсудили некоторые вопросы, касающиеся развития белорусско-российских отношений. Поговорили президенты и об обстановке в регионе.

Как сообщается, президенты также сверили часы в части предстоящих контактов. В частности, Путин и Лукашенко обсудили запланированные встречи на полях саммита СНГ в Душанбе. Форум состоится на этой неделе.