Массированный удар по объектам ВСУ в тыловых районах Украины нанесли наши войска минувшей ночью. Поражены предприятия ВПК в Черниговской, Харьковской, Одесской областях. А в Днепропетровской зафиксированы детонации на складах боеприпасов. Как подчеркивают в Минобороны, это ответ на атаки по российской гражданской и энергетической инфраструктуре.

На красноармейском направлении расчеты ударных беспилотников группировки "Центр" уничтожили технику неонацистов, сорвав ротацию противника. Точным попаданием бойцы ликвидировали БТР с личным составом, а также бронированную машину. Ежедневно на этом участке враг теряет десятки средств доставки штурмовых групп.

На харьковском направлении расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Север" поразил технику и живую силу киевских боевиков. Экипаж нанес сокрушительный удар по лесополосе, где было обнаружено скопление сил противника. Артиллеристы также подавили огневые точки и пункты управления БПЛА радикалов.