Представлены новые герои спецоперации.

Ефрейтор Максим Рыбкин, доставляя боеприпасы на линию соприкосновения, попал под минометный обстрел и атаку FPV-дронов. Умело маневрируя, Максим вывел машину из зоны поражения и своевременно подвез снаряды на передовую. Это позволило нашим войскам сдержать натиск врага и перейти в контрнаступление.

Рядовой Иван Кука, заметив приближение к российским позициям беспилотника ВСУ, открыл по нему прицельный огонь из штатного оружия. Коптер неприятеля упал и сдетонировал, не долетев до расположения наших подразделений.