Туск отказался выдать Германии украинского террориста "из чувства приличия"

Польша отказалась выдать подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" украинца Владимира Журавлева Германии. Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, он руководствуется в своем решении "чувствами приличия и справедливости".

Журавлев был задержан в Польше по просьбе властей Германии. Окружной суд Варшавы на прошлой неделе арестовал его на семь дней, а в понедельник продлил арест еще на 40 дней.

Дональд Туск после встречи с премьером Литвы Ингой Ругинене признал, что есть европейский ордер на арест подозреваемого. Окончательное решение останется за судом. Тем не менее, польский премьер остается при своем мнении: обвинение и выдача Журавлева в руки другой страны не в интересах Польши, передает РИА Новости.