Собянин: Современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни

Возле набережной реки Сетуни создали современный ландшафтный парк. Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечается, главной частью парка стало искусственное озеро. Появились 6-километровые пешеходные маршруты, также были оборудованы велодорожки и летние веранды.

"Инвестор завершил благоустройство территории делового квартала "Сколково Парк". Теперь это не только место для работы, но и комфортная, открытая для всех городская среда с продуманным озеленением и инфраструктурой для отдыха. На территории площадью 9 га высадили больше 45 тыс. кустарников и почти 400 деревьев", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин объявил о завершении благоустройства шести набережных Москвы-реки. Общая протяженность составляет более 11 километров. Вдоль реки появились зоны отдыха со скамейками.