Французский парламент рассмотрит вопрос отстранения Макрона от власти

Вопрос отстранения от власти президента Франции Эммануэля Макрона рассмотрит Бюро Национального собрания, нижней палаты французского парламента. Предложение партии "Непокорившаяся Франция" депутаты обсудят завтра, 8 октября, передает BFMTV.

Новость сообщила телеканалу глава партии Матильда Пано. По ее словам, Бюро Национального собрания рассмотрит предложение об отрешении президента от власти, которое подписали 104 парламентария.

Положение Макрона стало особо шатким после известия об отставке французского премьер-министра Себастьяна Лекорню. Появилась информация, что дипломаты из стран Евросоюза начали готовиться к завершению карьеры французского лидера.