Как выглядит могила Элины Быстрицкой: самая красивая советская актриса так и не обрела женское счастье

Элина Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля 2019 года. Ей был 91 год. Похоронили актрису на Новодевичьем кладбище. Участок, на котором расположена могила Быстрицкой, находится рядом с местом упокоения Людмилы Гурченко, Дмитрия Хворостовского, Вячеслава Тихонова.

Актриса прожила удивительную жизнь. С детства она отличалась от сверстников, была активным, любознательным и решительным ребенком. Ей было 13, когда началась Великая Отечественная война. Девушка стала санитаркой и, не делая себе скидок на возраст, таскала носилки с ранеными. Впоследствии это ей аукнется: Быстрицкая так и не обретет настоящего женского счастья — она не сможет иметь детей.

После войны Элина поступила в медучилище, потом в пединститут, но занятия в драмкружке ее интересовали куда больше. Так что в результате Быстрицкая стала студенткой Киевского театрального института им. Карпенко-Карого.

Три года она проработала в Вильнюсском русском драматическом театре, затем переехала в Москву и была принята в труппу Театра им. Пушкина. К тому времени уже снялась в нескольких фильмах, в том числе сыграла главную роль в картине "Неоконченная повесть". Но триумф был впереди. За роль Аксиньи в "Тихом Доне" Сергея Герасимова Элина Быстрицкая билась отчаянно, не постеснявшись предложить свою кандидатуру режиссеру. Он хотел пробовать Нонну Мордюкову, однако Михаил Шолохов из всех кандидаток выбрал Быстрицкую, безоговорочно заявив: Аксинья — это она.

Быстрицкая ради роли поправилась на 15 килограммов и делала все, чтобы ее руки огрубели: так хотела достоверно изобразить настоящую казачку. После грандиозного успеха артистка сыграла еще пару ролей, а потом ушла из кино, сосредоточившись на театральных работах. На съемочную площадку она вернется в 1990-х и добавит в свою фильмографию еще около десятка кинолент.

Элина Авраамовна играла в Малом театре, преподавала в Щепкинском училище и ГИТИСе, часто выступала с концертами. Появляясь на публике, восхищала зрителей, особенно их женскую часть, нарядами — роскошными шубами, модельной обувью, шикарными платьями.

Кстати, она всегда выглядела прекрасно, причем без всяких хирургических ухищрений. Коллеги и близкие поражались силе воли актрисы: ежедневная зарядка, здоровое питание, режим сна.

В последние годы возраст, конечно, взял свое. Быстрицкая слепла и с трудом передвигалась, а потом ее окончательно парализовало. Элина Авраамовна скончалась в больнице в апреле 2019 года.

Быстрицкая была дважды замужем. Первый брак длился два года и не был оформлен официально, со вторым мужем актриса прожила 27 лет, а потом ушла, узнав, что мужчина закрутил роман на стороне. Наследников после себя Элина Авраамовна не оставила.

Тем не менее на Новодевичьем кладбище ее могила одна из самых красивых и ухоженных. Быстрицкой поставили необычный памятник — белоснежная фигура сидит на камне, прижав к груди театральную маску, взгляд устремлен вдаль. Статуя показывает Элину Авраамовну такой, какой наверняка актриса и хотела остаться в памяти поклонников: женственной и непоколебимой.