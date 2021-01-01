На развитие туризма в России выделят 400 миллиардов рублей

На развитие туристической индустрии в ближайшие 5 лет выделят 400 миллиардов рублей. Об этом сегодня на профильной стратегической сессии рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Это в полтора раза больше, чем в предыдущую пятилетку. Премьер отметил, что такие меры поддержки включены в национальный проект, который реализуется с 2021 года.

Туристический поток - как внутренний, так и въездной - устойчиво растет. В прошлом году было совершено более 90 миллионов поездок. А за 8 месяцев текущего года их количество увеличилось почти 5,5%. На положительную динамику, конечно же, повлияет и ответное введение безвизового режима для граждан Китая.