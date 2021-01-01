На развитие туризма в России выделят 400 миллиардов рублей

На развитие туристической индустрии в ближайшие 5 лет выделят 400 миллиардов рублей. Об этом сегодня на профильной стратегической сессии рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Это в полтора раза больше, чем в предыдущую пятилетку. Премьер отметил, что такие меры поддержки включены в национальный проект, который реализуется с 2021 года.
Туристический поток - как внутренний, так и въездной - устойчиво растет. В прошлом году было совершено более 90 миллионов поездок. А за 8 месяцев текущего года их количество увеличилось почти 5,5%. На положительную динамику, конечно же, повлияет и ответное введение безвизового режима для граждан Китая.
"Наша главная задача - сделать путешествия у нас максимально безопасными, комфортными, доступными, учитывая особые потребности старшего поколения и семей с детьми. Ну и для этого, конечно, строятся современные аэропортовые комплексы, расширяется сеть автомобильных магистралей, улучшается сервис для пассажиров железных дорог, увеличивается количество маршрутов речных круизов, ну и, конечно, очень активно обновляется облик российских городов", - отметил Мишустин.