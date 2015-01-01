Байден попросил ЦРУ засекретить его контакты с Киевом в 2015 году

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф обнародовал материалы американской разведки. В частности, стало известно о просьбе Джо Байдена в бытность его вице-президентом США при Бараке Обаме. Байден попросил ЦРУ засекретить доклад о его поездке на Украину в 2015 году.

Как сказано в электронном письме, направленном в ЦРУ 10 февраля 2016 года, Байден настоятельно просил, чтобы доклад не распространялся. Также сообщается, что украинские чиновники остались недовольны визитом американского вице-президента в Киев. Отмечается, что на Украине рассчитывали на более конкретные обсуждения кадровых и политических вопросов – а Байден ограничился произнесением общей публичной речи.

Ранее бывший президент США признался, что использовал авторучку при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. Байден заявил, что автоматическая подпись законна – ею, по словам экс-президента, пользовались и другие президенты, включая нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, передает РИА Новости.