Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября перехватила и уничтожила 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 28 БПЛА ликвидированы над территорией Белгородской области, 11 дронов – над Воронежской областью, шесть – над территорией Ростовской области, по два – над Брянской и Курской областями, по одному — над территорией Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей.

Не обошлось без пострадавших. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что три человека, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения в результате ракетного обстрела в Грайворонском округе. Наряду с этим произошло частичное обрушение частного дома.

При этом на Западе обвиняют Россию в отправке дронов в европейские страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что многие европейские политики склонны во всем винить наше государство, причем они делают это безосновательно и огульно вместо того, чтобы "расширить кругозор".

Также Дмитрий Песков отмечал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.