Состояние Трампа вызвало беспокойство в окружении президента США

Умственная дезорганизация и неспособность концентрироваться на ключевых темах: признаки нарушения когнитивных функций президента США заметили в Белом доме. Как написал лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники, тревожные симптомы заметили военные и чиновники, присутствовавшие на 71-минутной речи Трампа на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября.

Наблюдатели отмечают, что президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал". Вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов Трамп вновь перечислил свои "величайшие достижения" – в том числе и "урегулирование семи конфликтов".

По данным Херша, приближенные Трампа расценивают подобные выступления как тревожный симптом нарастающих когнитивных нарушений. Они проявляются в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.