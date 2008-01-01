В смерти Нонны Мордюковой нашли мистический след: леденящее кровь признание племянницы актрисы

Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года. Актрисе было 82 года. В последние годы она страдала от сахарного диабета.

Единственный сын Нонны Викторовны умер еще в 1990 году, но она нашла утешение в племяннице. Юлия Харламова призналась, что у нее с тетей была особая связь. Мордюкова даже забирала маленькую Юлю из роддома, а позже стала главным человеком в жизни девочки: актриса была рядом с племянницей в самые важные моменты.

"Я часто приезжала к ней, возила продукты. И как же она меня вечно хвалила: „Ой, Юлечка, спасибо тебе! Какие гениальные помидоры ты привезла! Какие гениальные огурцы!“ Она хвалила за все, за каждую мелочь", — вспомнила Харламова в беседе с "АиФ".

Вот только в последние мгновения жизни Мордюковой племянницы не было рядом. Юлия знала, что любимая тетя в больнице, но не стала прерывать отдых на море. А позже горько об этом пожалела.



А ведь о смерти близкого человека ее предупредила птица. За день кончины артистки произошла по-настоящему мистическая история. От рассказа Юлия мороз по коже. За несколько часов до трагедии девушка находилась на пляже, когда увидела вороненка с голубыми глазами. Племянница Мордюковой уверяет: в тот момент она осознала — случилась беда.

"Он бесстрашно ходил около меня, потом залез под лежак. Это было так странно, но сердцем я почувствовала: что-то происходит. А на следующее утро узнала, что Нонны Викторовны не стало", — призналась Харламова.