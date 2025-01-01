Британцы сметают липкую ленту с прилавков хозяйственных магазинов. Подданных Соединенного Королевства призвали запасаться товарами на случай ядерной войны с Россией. Как пишет Daily Express, причиной дикой паники стал недавний пост российского сенатора Дмитрия Рогозина.

Бывший вице-премьер и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на днях опубликовал карту 23 потенциальных целей на территории Великобритании. Военные и промышленные объекты взяты из британской правительственной "Стратегии оборонной промышленности 2025". Островитяне восприняли эту публикацию как знамение скорой бомбардировки.

Эксперты по безопасности призвали британцев срочно приобрести одну крайне важную вещь. Лента, которую можно купить в интернете и хозяйственных магазинах всего за 4 фунта, может ограничить воздействие частиц радиоактивных осадков в первые решающие после атаки дни, пояснили специалисты. У многих может возникнуть инстинктивное желание бежать в поисках безопасности, однако на самом деле это рискованно. В течение следующих 2-3 дней оставайтесь в помещении, предпочтительно в самой центральной части укрытия, вдали от наружных стен и окон, которые все же лучше заклеить надежной лентой.