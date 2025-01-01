Анастасия Костенко влезла в скандал с "Мисс Россия — 2025"

После финала конкурса "Мисс Россия — 2025" разгорелся скандал. Одна из конкурсанток записала видео, в котором в пух и прах разнесла победительницу Анастасию Вензю. К хейту тут же подключилась и королева красоты Анна Линникова.

Вензю раскритиковали за чрезмерный загар и увеличенные губы. Линникова и вовсе заявила, что даже в модели Анастасию с такой внешностью не взяли бы.

"Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне… Эта девушка не может быть ни мисс, ни моделью. Без обид", — писала Анна на своей странице в соцсети.

Не смогла пройти мимо скандала и Анастасия Костенко, вторая вице-мисс Россия 2014 года. Жена Дмитрия Тарасова несколько лет назад сама пережила травлю, и теперь посчитала своим долгом заступиться за Вензю. Костенко заявила, что потрясена тем, что откровенные оскорбления и унижения маскируются под "честность и прямолинейность".

"Лишний повод словить хайп через грязь. Одно дело обсудить с подругами. Другое — вынести свое "значимое" мнение на всеобщее обозрение", — пристыдила Анастасия девушек.

Жена футболиста напомнила, что хамство и склочность никого не красят. "Остановитесь, женщины!" — призвала Костенко.