"Попали в провал": раскрыто возможное местонахождение пропавшей в тайге семьи Усольцевых

28 сентября 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы, а также их 5-летняя дочь Арина вышли в поход в сторону горы Буратинка и пропали. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Ночью температура опускается до минус пят градусов, выпал снег, а неподалеку квадрокоптер зафиксировал двух медведей.

К поискам подключились кинологи, полиция проводит опрос очевидцев исчезновения семьи, осматривает записи видеокамер. Спасатели обследовали уже около 150 квадратных километров тайги и почти 100 километров дорог. Следов пропавшей семьи пока не обнаружено.

Но 7 октября появилась версия, где могут быть туристы. "Номера телефонов Усольцевых в последний раз были зарегистрированы в Сети поздно вечером в день исчезновения — в районе скал в Партизанском районе Красноярского края. Есть версия, что туристы попали в провал", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

С момента пропажи семьи прошло почти 10 дней. Взрослые и ребенок ушли в лес в легкой одежде. Но есть надежда на то, что они все же взяли с собой теплые вещи и все то, что пригодится в случае непредвиденных обстоятельств. Как утверждают эксперты, спастись Усольцевы могут только если взяли с собой спички и смогли развести огонь.