В Совфеде предупредили о "неограниченной ракетной войне"

Неограниченная ракетная война против России может стать результатом решения президента США Дональда Трампа о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk. В условиях еще большей ожесточенности конфликта выход найти будет сложно, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков задался вопросом: задумывался ли Дональд Трамп о таком результате своих решений. По словам сенатора, в США и Европе обсуждается только само политическое решение по американским ракетам, а не его последствия.

Сенатор отметил, что у Киева нет кораблей и платформ для запуска таких ракет. Так что запускать их будут с американских или европейских носителей. Да и наводить ракеты на цели и управлять ими ВСУ также не могут, этим займутся страны НАТО.