Россия уведомила МАГАТЭ об атаке беспилотника на Нововоронежскую АЭС

Российская сторона уведомило Международное агентство по атомной энергии об ударе украинского беспилотника по Нововоронежской АЭС. В МАГАТЭ заявили, что в результате атаки, произошедшей прошлой ночью, ядерная безопасность объекта не была скомпрометирована.

Комментируя инцидент, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отметил, что АЭС никогда не должны подвергаться атакам. Об этом говорится в заявлении международной организации.

В ночь с 6 на 7 октября украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС. По данным "Росэнергоатома", дрон был подавлен техническими средствами. После столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 беспилотник сдетонировал. В компании подчеркнули, что безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, передает ТАСС.