Работающая таксисткой актриса Шалаева взвыла от жизни в Париже: "Не топят и клопы"

Мария Шалаева сбежала из России вскоре после начала спецоперации. Актрису никто не гнал, напротив, она была востребована и считалась одной из самых талантливых артисток в отечественном кинематографе. Знатоки уверяли, что у нее прекрасное будущее.

Однако Шалаева решила, что лучше скитаться по Европе, чем продолжать сниматься в российском кино. В итоге актриса осела в Париже, работу по профессии она не нашла и теперь зарабатывает на жизнь крутя баранку. Мария стала таксисткой.

Звезда фильма "Русалка" довольна новой работой. По словам Шалаевой, больше всего она любит возить пожилых парижан, мол, с ними всегда есть о чем поговорить. В подтверждение своих слов Мария пересказала недавний диалог, который произошел между ней и пожилой француженкой. Во время поездки они говорили о жизни и смерти. Шалаеву этот разговор глубоко тронул.

Но пока это единственные приятные моменты в жизни Марии. Как она сама призналась, парижская повседневность далека от картинок, что можно увидеть в кино или найти в интернете. В реальности каждый день приходится преодолевать бытовые трудности.

"У нас в Париже все по-старому — насморк, холод, не топят и клопы", — сообщила Мария Шалаева.