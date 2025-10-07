Путин: Противник отступает по всей линии соприкосновения в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ рассказал об успехах ВС России в зоне спецоперации. По его словам, противник отступает.

"Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

По словам российского лидера, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за нашими войсками.

3 октября, накануне Дня учителя, президент наградил педагогов и наставников участников спецоперации. По словам Путина, бойцы СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет нашего государства.