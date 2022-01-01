Путин провел совещание с командующими группировками и Совбезом

Владимир Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, ежедневно проявляемые ими в зоне СВО. Президент России провел в Санкт-Петербурге оперативное совещание с командующими группировками войск. А по возвращении в Москву из деловой поездки российский лидер провел совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российскими войсками. В этом году ВС России уже освободили пять тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов. Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения.

Российский лидер отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии. Путин подчеркнул, что разработка новейших вооружений и их поставка в войска идут опережающими темпами. Президент назвал принятые в феврале 2022 года решения правильными и своевременными. Путин подчеркнул, что Россия должна обеспечить выполнение всех целей, которые стоят перед военными, передает РИА Новости.