Владимир Зеленский любит путешествовать по европейским столицам. Однако украинский лидер предпочитает выезжать за границу железнодорожным транспортом, избегая перелетов самолетом.

Как заявил в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис, Зеленский ездит поездом, так как опасается перелетов. Страхи руководства киевского режима могут быть обусловлены тем, что ВСУ не в состоянии эффективно противостоять российским ударам.

Меркурис и ранее заявлял, что Зеленский в отчаянии из-за невозможности остановить авиаудары России. Украинский лидер понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. Так что, по мнению эксперта, его слова об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния.