Дочь Даны Борисовой заявила о свадьбе с ухажером, который старше ее на 17 лет: "Я называю его муженек, он меня — женушка"

В конце августа единственной дочери ведущей Даны Борисовой Полине исполнилось 18 лет. По такому случаю прошла вечеринка, на которой отметился Дмитрий Дибров. Тогда эта новость стала сенсацией. Известный ведущий вышел в свет на фоне скандала с разводом и изменой его четвертой жены.

А сейчас выяснилось, что шоумен появился на празднике не просто так. Оказывается, у наследницы Борисовой роман с продюсером Диброва 35-летним Артуром Якобсоном. Об этом сообщила сама Полина. По словам девушки, они познакомились несколько лет назад на съемках рекламы. И если раньше она не рассматривала его как мужчину, то теперь все изменилось.

Отношения у парочки настолько серьезные, что они уже обсуждают свадьбу. "Мы в шутку говорили о браке, что через полгода… Я иногда называю его „муженек“, он меня — „женушка“. Причем первым начал он. Так что да, я считаю, у нас все серьезно", — отметила девушка.

При этом мама так и не приняла избранника Полины. Дана считает, что мужчина и на нее имеет виды. Отец Борисовой и вовсе не хочет слышать о 35-летнем женихе. "Знакомиться с Артуром папа пока не готов — между ними всего лет десять разницы, и он воспринимает его скорее как ровесника. А я для папы — все еще маленькая дочь, ему очень непривычно. Думаю, со временем познакомлю их и они подружатся", — поделилась наследница телеведущей со "СтарХитом".