"Всегда была дурой": в открытом море развернулась комедия с Гретой Тунберг в главной роли

Давно не выбегала на арену Грета Тунберг. С тех пор, как зеленая повестка перестала интересовать публику и нашлись проблемы поважнее, чем спасение мира от глобального потепления, девочка с перекошенным личиком бросилась в политику.

Почти забытая Грета решила заменить собой ООН и все благотворительные организации вместе взятые и рванула к сектору Газа с гуманитарной миссией. Тунберг стала заметным брендом, устраивая истерики по поводу климатической повестки, и пресса прислушивалась к любому бреду, который несла шведская активистка, не успевшая окончить среднюю школу. Теперь под флагом помощи жителям Газы удалось собрать целую флотилию из 42 судов. А потом: "Меня зовут Грета Тунберг, я из Швеции. Если вы смотрите это видео, значит, меня похитили и удерживают против моей воли израильские силы".

Правда, мировая пресса откровенно глумится над активистской. Девочка с явным ментальным расстройством превратилась в почти сумасшедшую тетку. Британский Spectator пишет: "В открытом море развернулась комедия с Гретой Тунберг в главной роли. Дура, а она всегда была дурой, записала видео с призывом ко всему человечеству спасти ее от "похищения" Израилем". Французская пресса назвала эту акцию "веселым круизом с кремом от загара и белым игристым".

Гуманитарная миссия закончилась тем, что Израиль Грету задержал, помариновал недолго в камере и депортировал вместе с подельниками в Грецию. Круиз прошел на славу! Вся мировая пресса снова писала о ней. Спросили Дональда Трампа, он-то что думает?

"Она странная персона. Молодая и злобная", - ответил тот.

Когда-то у политиков было принято ловить каждое слово шведской недоучки и с пониманием смотреть на ее конвульсии перед телекамерами, Дональд Трамп никогда не демонстрировал симпатии к ней. И вообще игнорировал как мог, считая зеленую повестку откровенным бредом.

А в соцсетях уже завирусился ролик в котором намекают: безумная Грета всех достала.

