Fox News: следующие 48 часов решающие в переговорах Израиля и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие 48 часов непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте имеют решающее значение. Слова Трампа 8 октября передал телеканал Fox News.

"По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику и его семье, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение", — сообщила журналист телеканала.

Также Трамп поставил задачу перед своими американскими представителями на переговорах Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед отправкой в Египет добиться заключения сделки между сторонами конфликта.

С 6 октября проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при участии Египта, Катара и Турции по мирному плану Трампа.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке.