Мадуро подписал договор о сотрудничестве Венесуэлы и России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и РФ сроком на десять лет. Об этом сообщил телеканал VTV.

"Я сейчас приступаю к подписанию закона о ратификации Договора о стратегическом партнерстве и взаимодействии между Боливарианской Республикой Венесуэлой и Российской Федерацией. Уже начиная с сегодняшнего дня", — сказал Мадуро во время встречи с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым.

Венесуэльский лидер поблагодарил Национальную ассамблею за ускоренное рассмотрение и обсуждение договора.

"Закон Республики, что ж, это лучший подарок. Стратегическое партнерство, прочное, всё более прочное и тесное сотрудничество. Спасибо!", — подытожил он.

Президент России Владимир Путин отмечал свой день рождения 7 октября. Ему исполнилось 73 года. Российского лидера поздравили более 40 глав государств.