Клубы токсичного оранжевого дыма окутали город в Германии

Клубы токсичного оранжевого дыма окутали баварский город Ашаффенбург. Причиной стала авария на расположенном поблизости заводе.

Опасную химическую реакцию вызвало попадание металлической детали в гальваническую ванну с азотной кислотой. В результате выделения газа пострадали четыре человека.

На место прибыли более 350 сотрудников пожарной охраны и других экстренных служб. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, плотно закрыть двери и окна. Сейчас ограничения сняты. Последние замеры показали, что содержание ядовитых частиц в воздухе не превышает норму.