Национальное собрание Франции рассмотрит предложение об импичменте Макрону

Предложение о начале процедуры импичмента президенту Макрону рассмотрит сегодня Национальное собрание Пятой республики.

С инициативой выступила партия "Непокорившаяся Франция". Запрос подписали 104 депутата от разных политических сил левого толка. Механизм предполагает несколько этапов.

Недовольство политикой главы государства резко возросло после назначения и почти моментальной отставки премьера Себастьяна Лекорню. Он стал уже пятым главой правительства за два года. Сам Макрон намерен выступить с обращением к нации. В СМИ не исключают, что речь может пойти о роспуске нижней палаты парламента.