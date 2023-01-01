На полигонах Минобороны тренируют добровольцев, заключивших контракты

Как штурмовать вражеские позиции, инструктор с позывным Леон знает по личному опыту. Теперь передает его новобранцам. За Леоном наблюдают бойцы, только прибывшие на полигон. Каждое действие инструктора им предстоит осмыслить, научиться его повторять уже с боевыми патронами и довести до автоматизма. Эти учебные траншеи ничем не отличаются от вражеских. Леон буквально на пальцах объясняет, как при штурме должны взаимодействовать бойцы между собой. Сам он попал на фронт еще в 2023-м.

Боец с позывным Волчок только отметил 18-тилетие и тут же подписал контракт с Минобороны. Говорит, по-другому не мог. Он с 15 лет возил гуманитарку в 22-ю бригаду. На полигоне всего третий день. Но уже многое успел изучить.

Они изучают военную топографию и тренируются противодействовать вражеским дронам - новая дисциплина даже для тех, кто имеет армейский опыт, как боец с позывным Душман. Сейчас ему 40. В юности он проходил срочную службу в ВДВ. Рассказывает, что есть родственники в Крыму и не вернуться в строй не мог.

Будущих штурмовиков учат работать в небольших тактических группах - двойках и тройках. И действовать эффективно они должны уметь в любой местности - городской застройке, вражеском опорном пункте или лесополосе. Учит этому инструктор с позывным Берк. Он два года воевал на донецком направлении. Отмечен наградами, но рассказывать о них не любит. Говорит, на фронте бойцы каждый день совершают подвиги. Это такая работа.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно 1 миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявки принимают также онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.