Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Тимура Шараборина

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 7-летнего Тимура Шараборина из Якутии. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик отважно борется с острым лимфобластным лейкозом. Почти год Тимур находился в ремиссии. Но недавно смертельная болезнь вернулась и атаковала с новой силой. После очень тяжелой высокодозной химиотерапии мальчик перестал ходить. Теперь единственный шанс на выздоровление – трансплантация костного мозга. Но чтобы она прошла успешно и истощенный лечением организм смог перенести операцию, до и после пересадки необходимы дорогостоящие лекарства. Они защитят иммунитет ребенка от осложнений. Препараты стоят почти 2 с половиной миллиона рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

