Минтруд пообещал самые длинные новогодние выходные за долгие годы

Предстоящая череда нерабочих дней, приуроченная к Новому году, продлится 12 дней. Об этом напомнил в среду, 8 октября, российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как подтвердил Котяков, "новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы". Он также отметил, что "мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней".

При этом 3 и 4 января выпадают на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме призвали законодательно обязать работодателей предоставлять сотрудникам выходной день 1 сентября, если у работников имеются дети. Отказ в предоставлении выходного в День знаний предлагают считать нарушением трудовых норм.

Между тем глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне в России не стоит. Вместе с тем "у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко", что оставляет "возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем".