Крик души певицы Славы: "Мне уже не с кем заниматься любовью под зеркальным потолком"

Недавно певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) стала обладательницей шикарных апартаментов в центре Москвы. Речь идет о небоскребе, где квартира артистки располагается на головокружительной высоте. Изюминкой недвижимости стали панорамные окна с потрясающим видом на город.

Не успела популярная исполнительница как следует порадоваться новой квартире, вдруг стало известно, что Слава с ней расстается. Об этом рассказала сама певица в своем телеграм-канале.

"Очень дорого. Показ невозможен. Продам. Мне уже, к сожалению, не с кем любоваться видами и заниматься любовью под зеркальным потолком. А у вас все впереди!!!" - объявила Слава.

Многие интернет-пользователи сочли это заявление артистки криком души. Дело в том, что в последнее время певица переживает непростой период. На днях, например, Слава разрыдалась перед подписчиками в соцсети. Артистка записала видео, в котором рассказала о предательстве.

Исполнительница хита "Одиночество" заявила, что все ею пользуются. Видимо, долгое время Слава копила обиды и не хотела говорить о подлости близких, из-за этого у артистки произошел срыв. По словам певицы, ее родные совершили некий отвратительный, мерзкий поступок.Артистка не объяснила, что именно произошло и кто ее так огорчил. Певица лишь плакала от обиды.