США могут дать Киеву "Томагавки" без права применения

Организация поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, если это будет одобрено американскими властями, может занять месяцы. Такие данные приводят британские журналисты.

Как подчеркивает The Telegraph, даже в этом случае американские ракеты "могут никогда не покинуть своих пусковых установок", если американцы решат поставить "Томагавки" лишь в качестве средства устрашения, запретив их применение на практике.

Тем не менее, "это не значит, что они не окажут влияния на Москву" и не заставит российскую сторону активнее склониться к переговорам с Киевом, пишет издание.

При этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что потенциальное решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk выглядит "как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход".

Источники, близкие к украинскому правительству, утверждали, что Соединенные Штаты не торопятся выполнять просьбы Киева о "Томагавках", потому что боятся утратить контроль над этим оружием. Собеседники портала утверждают, что в Вашингтоне опасаются, что не смогут контролировать Tomahawk в руках украинских военных.