"Наступила на те же грабли": Анастасия Волочкова не верит в счастливый брак дочери

Анастасия Волочкова весной выдала дочь Ариадну замуж. Балерина устроила для единственной наследницы красивый праздник в Санкт-Петербурге. Однако к концу лета поползли слухи, что Ариадна закатила еще один свадебный банкет, на который позвала всех своих близких, кроме мамы.

Балерина была в бешенстве. Волочкова заявила, что это был просто "сабантуй на лужайке", между делом оскорбив и Ариадну, и ее жениха, и даже свою мать. Последней досталось за то, что ее позвали на праздник, а Анастасию — нет. Артистка уверена, родственницы ей завидуют. В результате балерина даже отреклась от них.

Более того, в новом интервью Анастасия Волочкова высказала мнение, что Ариадна связала жизнь с неподходящим ей человеком. В свое время, припомнила балерина, она сделала то же самое, когда сыграла несколько свадеб с ее отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным.

"Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю. Просто когда будет ситуация, и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с ее отцом, это будет ее выбор", - рассуждает Волочкова с беседе с Лианой Николо.

Балерина не скрывает возмущения от того, что дочь старается не распространяться о том, что является наследницей Анастасии Волочковой. "Ну, если тебе хочется, поменяй фамилию замужем, будешь Ариадна Григорян. Хоть Григорян, хоть Фигорян, это неважно, ты пожизненно будешь дочерью Анастасии Волочковой", - поставила точку артистка.